Два человека умерли из-за "черной плесени" в Ираке

В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения
Телеканал Rudaw сообщил, что в провинции Ди-Кар на юге Ирака из-за мукормикоза (известное как "черная плесень" грибковое заболевание) умерли не менее двух человек.
"В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти", - рассказал в эфире представитель местного департамента здравоохранения.
Он при этом уточнил, что мукормикоз наложился на осложнения после перенесенного коронавируса.
"Черная плесень" может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами. Также грибок может проникнуть в кожу через царапину или ожог.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram