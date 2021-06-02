Два человека умерли из-за "черной плесени" в Ираке

В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения

Телеканал Rudaw сообщил, что в провинции Ди-Кар на юге Ирака из-за мукормикоза (известное как "черная плесень" грибковое заболевание) умерли не менее двух человек.

"В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти", - рассказал в эфире представитель местного департамента здравоохранения.

Он при этом уточнил, что мукормикоз наложился на осложнения после перенесенного коронавируса.

"Черная плесень" может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами. Также грибок может проникнуть в кожу через царапину или ожог.

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