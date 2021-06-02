Ракова: Более 67 тыс. человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" в парках за три недели

Около 40% направлены на дополнительные обследования

В павильонах "Здоровая Москва" в городских парках за три недели прошли обследование свыше 67 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Нас очень радует такая динамика, поскольку раннее выявление заболеваний - ключ к успешному лечению. Более 26 тысяч человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91% - в поликлиники, 5% - в центры амбулаторной онкопомощи и 4% - в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии", - рассказала она.

Павильоны "Здоровая Москва" работают в московских парках, скверах и других местах отдыха ежедневно с 8:00 до 20:00. Обследоваться там могут горожане в возрасте от 18 лет. Также в павильонах можно сделать прививку от COVID-19.

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