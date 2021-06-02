Глава Минэнерго дал прогноз по ценам на нефть

100 долларов за баррель ожидать не стоит

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что до отметки в 100 долларов за баррель цена на нефть вряд ли скоро дойдет. Прогноз на ближайшие два-три года - 50-60 долларов.

"США ввели стимулирующие меры, спрос увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения", - объяснил глава Минэнерго (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что на далекую перспективу оценки разнятся от 50 до 70 долларов за баррель.

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