Видео выхода космонавтов Новицкого и Дуброва за пределы МКС

Россияне проведут в открытом космосе почти семь часов

Роскосмос поделился кадрами с околоземной орбиты. В эти минуты в открытом космосе находятся россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров. Это первый с начала года выход россиян за пределы МКС.

Почти 7 часов Новицкий и Дубров будут находиться с внешней стороны Международной космической станции. За это время им предстоит подготовить МКС к прибытию с Земли модуля "Наука". В частности, подключить антенну системы "Курс" на переходном отсеке и подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от станции. И для Новицкого, и для Дуброва это первый выход в открытый космос.

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