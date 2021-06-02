Собянин рассказал о равном финансировании московских школ

Все школы имеют равные возможности

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о финансировании столичных школ. Новая запись опубликована на его персональном сайте.

По словам мэра, раньше в Москве было полсотни школ высокого, мирового уровня, и все родители стремились своих детей отдать туда. Сейчас в столице большинство школ дают нормальное, качественное образование.

"Неважно где – в Хамовниках или Бибирево – школы должны финансироваться и обеспечиваться всем одинаково. У нас есть грантовая поддержка: выигрываешь, занимаешь, первое место, мы даем грант. Это каждый год такое соревнование между школами. Но в целом все школы финансируются одинаково. Это значит, что все дети Москвы имеют одинаковую возможность качественно учиться", - подчеркнул Собянин.

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