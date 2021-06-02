Российский экспорт чая и кофе вырос на треть

В стоимостном выражении экспорт увеличился до 350 миллионов долларов

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в прошлом году Россия увеличила экспорт чая и кофе на треть.

"В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 73 тысячи тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019", - отметила она (цитата по РИА "Новости").

Никишина уточнила, что в стоимостном выражении экспорт вырос до 350 миллионов долларов - на 30%.

Экспорт молотого и зернового кофе вырос на 50%, отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе увеличились на 47%.

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