Российский экспорт чая и кофе вырос на треть

В стоимостном выражении экспорт увеличился до 350 миллионов долларов
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в прошлом году Россия увеличила экспорт чая и кофе на треть.
"В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 73 тысячи тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019", - отметила она (цитата по РИА "Новости").
Никишина уточнила, что в стоимостном выражении экспорт вырос до 350 миллионов долларов - на 30%.
Экспорт молотого и зернового кофе вырос на 50%, отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе увеличились на 47%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram