Зарегистрирован препарат, смягчающий осложнения от COVID-19

Разработали его в ФМБА
Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат "Лейтрагин", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством.
"Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции ", - сказано в сообщении на сайте ФМБА.
Там уточняется, что "Лейтрагин" - первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом.
В исследовании препарата принимали участие 320 пациентов. Среди них не было ни одного случая перехода COVID-19 в более тяжелую форму.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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