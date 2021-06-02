Зарегистрирован препарат, смягчающий осложнения от COVID-19

Разработали его в ФМБА

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат "Лейтрагин", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством.

"Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции ", - сказано в сообщении на сайте ФМБА.

Там уточняется, что "Лейтрагин" - первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом.

В исследовании препарата принимали участие 320 пациентов. Среди них не было ни одного случая перехода COVID-19 в более тяжелую форму.

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