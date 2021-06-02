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Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре

10:15
  • среда
  • 02 июня 2021

На борту находились 180 пассажиров

Самолет авиакомпании "Белавиа" незапланированно сел в аэропорту Краснодара.
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Boeing 737 со 180 пассажирами на борту следовал из египетской Хургады в Минск. По информации пресс-службы воздушной гавани, посадка лайнера связана с техническими проблемами в топливной системе.

"После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет", - уточнил источник "Интерфакса".

Посадка на запасном аэродроме аэропорта "Пашковский" прошла благополучно. Пассажиры вылетят в Минск на резервном самолете.  

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