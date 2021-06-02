Сценограф Пугачевой впал в кому после повторного инсульта

Прогнозы врачей неутешительные

Известный декоратор и сценограф Борис Краснов впал в кому после повторного инсульта, который перенес месяц назад. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

Госпитализацию Краснова подтвердил близкий друг, кутюрье Димитрий Демин. По его словам, декоратор находится в тяжелейшем состоянии. Прогнозы врачей неутешительные.

Финансовую помощь в лечении Краснова оказывают многие российские звезды, в том числе Алла Пугачева. Как пишет StarHit, Примадонна постоянно находится на связи с медиками.

В 2011 году Борис Краснов перенес инсульт. Удар пришелся на правую сторону тела. Его ввели в медикаментозную кому, через какое-то время он пошел на поправку.

Борис Краснов в разные годы ставил выступления Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной и других российских и западных звезд. В январе ему исполнилось 60 лет.

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