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Байден назвал "белых расистов" главной угрозой для США

10:20
  • среда
  • 02 июня 2021

Нельзя предоставлять убежище ненависти, заявил президент США

В ходе выступления в городе Талса, штат Оклахома, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что самую смертоносную угрозу для страны сегодня несут белые расисты, а не террористы вроде "Исламского государства" или "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в России).
Байден высказался о предстоящей встрече с Путиным

"По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы", - цитирует Байдена ТАСС.

Глава государства добавил, что нельзя "предоставлять убежище ненависти", нельзя давать расизму условия для развития его идей.

Прежде Байден дал своей администрации поручение ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом.

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