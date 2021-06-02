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Правительство разрешило продавать лекарства на маркетплейсах

10:27
  • среда
  • 02 июня 2021

Речь идет о безрецептурных препаратах

Правительство разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам продавать безрецептурные лекарства дистанционно.
Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

Такая возможность появится с 1 сентября 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе отмечено, что цены при дистанционной продаже не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.

Ответственность за условия хранения и качество препаратов будут нести аптечные организации, даже если лекарства доставляют курьерские компании.  

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