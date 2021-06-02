Сергунина: Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему

Сервис поможет в развитии деловой среды

Новая информационная система для предпринимателей заработала в столице. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Новый сервис позволит предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. В базу уже включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города.

По мнению Сергуниной, система поможет в развитии деловой среды. При ее создании учитывались пожелания предпринимателей.

"Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества - представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей", - сказала она.

Воспользоваться платформой могут все работающие в Москве предприниматели: доступ в личный кабинет уже открыт для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru или на портале Госуслуг.

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