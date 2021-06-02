ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 4-летнего Максима Неведомского

Мальчику нужен еще почти один миллион рублей

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 4-летнего Максима Неведомского. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более одного миллиона ста тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде. Но нужен ещё почти миллион. Мальчик борется с тяжёлым генетическим заболеванием крови - гемаглобинопатией. Ребёнку постоянно приходится делать переливания. Победить болезнь и сохранить Максиму жизнь поможет пересадка стволовых клеток. Чем скорее провести операцию, тем больше шансов, что трансплантат успешно приживётся. И сейчас для мальчика необходимо найти донора.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Неведомского, программа 1220

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Максима Неведомского

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