ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 4-летнего Максима Неведомского

11:49
  • среда
  • 02 июня 2021

Мальчику нужен еще почти один миллион рублей

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 4-летнего Максима Неведомского. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более одного миллиона ста тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде. Но нужен ещё почти миллион. Мальчик борется с тяжёлым генетическим заболеванием крови - гемаглобинопатией. Ребёнку постоянно приходится делать переливания. Победить болезнь и сохранить Максиму жизнь поможет пересадка стволовых клеток. Чем скорее провести операцию, тем больше шансов, что трансплантат успешно приживётся. И сейчас для мальчика необходимо найти донора.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Неведомского, программа 1220

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Максима Неведомского

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
Максим Неведомский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.