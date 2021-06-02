Жители бурятского поселка спасли от гибели краснокнижного журавля

Птице нашли новый дом

В Бурятии местные жители обнаружили раненого журавля. У пернатого было сильно повреждено крыло, и он не смог бы выжить в дикой природе. Люди ему помогли и нашли новый дом.

Теперь он в надежных руках. После долгих страданий раненая птица словно успокоилась. Журавля-красавку нашли у дороги местные жители одного из сел. Он сидел у обочины с подбитым крылом.

"Вечером нам позвонили местные жители села и сообщили, что данную птицу поймали. Они нам передали эту птицу. Мы ее доставили в Улан-Удэ в сельскохозяйственную академию", - рассказал госинспектор в области охраны окружающей среды республики Бурятия Денис Крылов.

Здесь же ему провели операцию. Часть крыла пришлось удалить. "Принял решение его удалить, поэтому провел общую анестезию", - сообщил ветеринар Виктор Васильев.

Сейчас состояние Журавля оценивается как удовлетворительное. Правда, теперь он никогда не сможет летать. Кто повредил крыло птицы, ветеринары пока сказать не могут. Его могли ранить хищники. Но, возможно, эта была и пуля браконьеров. Хотя журавль-красавка занесен в Красную книгу. Охота на него запрещена.

В дикой природе такая птица не выживет. Свое новое убежище журавль нашел на этой страусиной ферме. Сюда его привезли выхаживать сразу после операции. Здесь много пернатых: страусы, гуси и даже павлины. Но дикая птица пока сторонится соседей. Хозяева фермы пытаются найти к нему подход.

Имя новоиспечённому обитателю фермы еще не дали. Еще неизвестно самец это или самка. Характер у журавля спокойный. Правда, пока он еще не привык, что его кормят. Даже когда приносят еду, машет одним крылом и пытается взлететь. В дикой природе питание приходится добывать самому. А здесь ему предлагают зерно, дают овощи и фрукты. Раненый журавль пытается привыкнуть к людям. И хозяева фермы уверены: здесь он обретет новый дом. В таких тепличных условиях, по мнению орнитологов, он может прожить до 27 лет, и это даже больше , чем на воле.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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