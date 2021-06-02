Экономика новой реальности: чего ждать от ПМЭФ - 2021

В пятницу на пленарном заседании форума выступит Владимир Путин

Экономика новой реальности, инвестиции, лекарственная безопасность и развитие передовых технологий - главные темы Петербургского международного экономического форума. Сегодня он начинает работу. Это первое в мире мероприятие такого масштаба с начала пандемии. Участие в дискуссиях примут тысячи экспертов, политиков и бизнесменов со всего мира. Как ожидается, в пятницу на пленарном заседании форума выступит Владимир Путин.

За длительное время (в прошлом году форум из-за пандемии, пришлось отменить) бизнесмены и политики, кажется, не забыли главного: успеть нужно всегда и везде. Дискуссий – сотни, а еще деловые переговоры и подписание многомиллионных контрактов. Первый, стартовый день форума уже по традиции посвятили развитию малого и среднего бизнеса.

Из почти 5 тысяч делегатов примерно половина – иностранцы. Самая крупная делегация традиционно из США. "Чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются" – поделился с журналистами первый вице-премьер Андрей Белоусов. Судя по реакции главных гостей форума, которых в принципе, трудно чем-либо удивить, справляемся превосходно. Делегация одной из богатейших стран Персидского залива – Катара - две сотни человек. Экономика, добыча нефти, ну и конечно, предстоящий чемпионат мира, который Доха должна принять в следующем году. Соревнования, проведенные в России в 2018-м, ФИФА, признала лучшими в истории.

Китай, Германия, Великобритания, Франция и Италия… Уставшие от дистанционного общения и деловой переписки бизнесмены рады возможности, наконец встретиться и просто поговорить. Тот же Давосский форум сначала перенесли в Сингапур, а затем и вовсе отложили до следующего года. ПМЭФ, по оценке властей Северной столицы, вообще стал крупнейшим очным форумом с начала пандемии. Позволяет эпидобстановка, ну и, конечно, строгое соблюдение санитарных мер.

Весь персонал, делегаты и журналисты либо вакцинированы, либо имеют справки о наличии антител. Каждый перед началом форума сдал ПЦР-тест. Только в случае отрицательного результата доступ на площадку разрешен. На входе обязательное измерение температуры. Воздух в здании Экспофорума обеззараживают с помощью специальных фильтров. Наконец, для дезинфекции используют "холодный туман" - особую технологию, разработанную в Санкт-Петербурге.

Инновации, кстати, станут одной из ключевых тем форума. Без них невозможно реализовать цели национального развития страны. О них, а еще о повышении инвестиционной привлекательности российской экономики президент будет говорить на пленарном заседании форума. Помимо Владимира Путина участие в нем в режиме видеоконференции примут канцлер Австрии и Эмир Катара. Один из самых молодых и богатых правителей в мире шейх Тамим бин Хамад аль-Тани планировал приехать в Петербург и даже с размахом отпраздновать здесь свое 41-летние. Места лучше, шутят делегаты, и правда не придумать.

"Погода замечательная! Это уже мой четвертый экономический форум в Санкт-Петербурге. Знаете, в восприятии многих этот город серый и мрачный. Но сейчас посмотрите, светит яркое солнце! А еще белые ночи", - говорит участник ПМЭФ-2021 Родриго Реис.

"Организаторам, в первую очередь, следует сказать спасибо, конечно, Петру I. Скорее всего, если бы не было его усилий, то форум в таких интерьерах, наверное бы, не мог состояться. А если серьезно, вечером программа бывает у коллег, но, как правило, она проходит мимо меня, поэтому в хорошем смысле завидую "белой завистью", - говорит директор по коммуникациям АНО "Агентство стратегических инициатив Игорь Карачин.

Музыкальные фестивали, уютные ресторанчики и конечно, речные прогулки. Город живет! Кого в эти дни только не встретишь на питерских улицах. Не в деловых костюмах, а в удобных джинсах и поло. Не зря ведь девиз форума в этом году простой и понятный – "Снова вместе!".

Матвей Шестаков, Александр Терентьев, Илья Привалов, Роман Борискин. "ТВ Центр", Санкт - Петербург.

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