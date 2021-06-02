В нижегородском поселке оползень уносит жилые дома в овраг

Без крыши над головой остались уже несколько семей

Эту груду мусора из кирпича и досок Татьяна Табунова называет своим домой. Признаётся, что могла бы оказаться там же, в овраге.

"Вот что у нас случилось. Всё это видно хорошо… Кирпичи дома падали", - говорит местная жительница Татьяна Табунова.

В посёлке Караулово Нижегородской области в овраг съехали сразу три дома. Люди остались без крыши над головой. Ещё несколько домов в одночасье стали аварийными. По стенам пошли трещины, которые с каждым днём становятся только шире.

"У нас трещина пошла. И снаружи такая же трещина по кирпичу. С каждым днём эта трещина снаружи - шире и шире", - сказала местная жительница Юлия Озимова.

У Александра Храмова грунт осыпается уже у крыльца. В доме оставаться опасно.

"А в огороде вот что творится. Буквально в конце мая всё началось с маленькой трещины. И за несколько дней она проваливается", - рассказал местный житель Александр Храмов.

Проблемы начались, когда в овраг местные власти пустили дополнительный сток воды, которая и подмыла грунт, жалуются жители Караулова.

"Глава города Кстово присылает своих подчинённых. Они приходят, посмотрят, да, трещина увеличилась и на этом заканчивается всё. То есть вместо того, чтобы расчистить овраг и убрать лишнюю воду, они нам воду добавили в овраг", - сообщил местный житель Андрей Боков.

Всем пострадавшим власти предложили временное жильё – номера в местном санатории. Но, по словам владельцев разрушенных и аварийных домов, жить там сложно. Условия может быть и неплохие, но вот инфраструктура отсутствует, да и располагается пансионат вдали от города.

"Там нет никаких условий. Там транспорта нет, там магазинов нет. Зачем нам туда? Нам там делать нечего", - уверена Табунова.

Администрация, в свою очередь, выделила Татьяне компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Глава района заявляет, что вопрос в скором времени будет решён: как с предоставлением нового жилья, так и с укреплением оврага.

"Мы поможем переехать и предоставим временное жилье. Но у нас все очень любят это слово - маневренный фонд, потому что все предполагают, что мы переселим людей на всю жизнь куда-то. Нет, такого не будет. Мы даже не имеем на это права. Я напомню, что мы переселяем людей в наш санаторий "Лесная сказка" с комфортабельными условиями", - сказал глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков.

Обвал случился почти два месяца назад, но строительная техника до сих пор не приехала. Татьяна Табунова с супругом пока снимают жильё у соседей и надеются, что администрация поможет восстановить дом.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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