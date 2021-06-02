Планы властей США реформировать полицию обернулись ростом преступности

Улицы американских городов оккупируют вооруженные банды

Самую смертоносную угрозу для США несут сторонники превосходства белой расы. Эти слова президента Джо Байдена вновь всколыхнули американское общество. На волне расовых противоречий в Белом доме строят амбициозные планы реформировать полицию и увеличить финансирование разведки. Правда, всё это в угоду лишь одной категории граждан. Попытка сгладить острые углы только усугубила и без того серьезный раскол.

85 миллиардов долларов. Именно столько администрация президента Байдена намерена просить у Конгресса США на обеспечение деятельности американского разведсообщества в будущем году. Рост по сравнению с 2007 годом - более чем на четверть. Кроме суммы, широкой публике не представили подробностей. Но кое-что раскрыл сам президент США. Информация оказалась неожиданной.

"По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины", - сообщил Байден.

Примечательно, что выступал Байден в городе Талса, штат Оклахома, на памятных мероприятиях по случаю годовщины случившихся там расовых беспорядков. 30 мая 1921 года группа афроамериканцев отправилась к зданию суда, чтобы защитить молодого чернокожего, обвиненного в нападении на человека и столкнулась с толпой из сотен разъяренных белых. Напряжение нарастало, раздались выстрелы. После этого в течение трех дней белые жители города нападали на районы афроамериканцев. Были разрушены 35 кварталов, погибли 36 человек, еще 600 ранены.

"Это действительно дикая история. Это должно быть в учебниках. Должно быть известно повсюду. Люди должны знать об этом", - сообщила жительница Талсы Беверли Смит.

Байден стал первым действующим президентом, кто посетил памятные мероприятия в Талсе, чем сильно потрафил местному чернокожему сообществу. А уж его слова о белой террористической угрозе и вовсе вызвали восторг. И с кем же теперь бороться разведке США, как не с белыми террористами. Тем временем на другой чаше весов - американская полиция, которой под предлогом реформы резко сократили финансирование, а сама служба полицейского стала едва ли не постыдным делом. Все началось после убийства в 2020 году афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда по всей стране прокатились протесты чернокожих. А движение Black Lives Matter прогремело на весь мир. Белые полицейские мыли афроамериканцам ноги и вставали на колени.

Теперь на улицах полиции почти нет. Зато города по сути оккупируют вооруженные банды. Причем, состоящие как из белых, так и из черных. В одних штатах под видом "черной милиции" свою культуру продвигает Великий Мастер Джей. Он же - Джон Фитцджеральд Джонсон - бывший рядовой армии США, рэпер, диджей и продюсер. Название его движения NFAC цензурно перевести очень трудно, но если постараться, получится что-то вроде "Движение без дураков". Идеология группировки - расизм и сепаратизм. В частности, власти должны отдать чернокожим штат Техас. В свою очередь, улицы городов патрулируют белые бригады "Гордые парни", "Американские волки" и другие. А в Портленде - образовательной столице США - заправляет "Фронт освобождения молодежи", которым управляют подростки. Сегодня его участники поджигают дома, нападают на полицейских, избивают и грабят прохожих. И это, судя по всему, только начало. По официальным данным, число перестрелок и убийств за последний год выросло в США на треть.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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