В МИД назвали незаконными новые возможные санкции США

СМИ писали, что Вашингтон может отложить введение новых ограничений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с журналистами прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты планируют отложить введение новых санкций против Москвы.

"Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас - отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем", - цитирует замглавы МИД РИА "Новости".

Также Рябков сообщил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки российско-американского саммита.

"Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном", - добавил замминистра.

Кроме того, он сообщил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS.

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