В МИД назвали незаконными новые возможные санкции США

СМИ писали, что Вашингтон может отложить введение новых ограничений
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с журналистами прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты планируют отложить введение новых санкций против Москвы.
"Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас - отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем", - цитирует замглавы МИД РИА "Новости".
Также Рябков сообщил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки российско-американского саммита.
"Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном", - добавил замминистра.
Кроме того, он сообщил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram