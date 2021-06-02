Коронавирус в России выявили еще у 8832 человек

Вылечились 9020 человек

В России за минувшие сутки выявили 8832 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2842. В Подмосковье за сутки заболел 761 человек.

Выздоровели за сутки 9020 человек. Скончались 394 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5090249 человек. Вылечились 4702599, умерли 122267 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 138,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 528985 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram