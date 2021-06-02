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Объявлен состав сборной России по футболу на Евро-2020

10:55
  • среда
  • 02 июня 2021

В окончательный состав вошли 26 игроков

Сборная России по футболу назвала окончательный состав на чемпионат Европы-2020.
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Команду определили по итогам учебно-тренировочного сбора в Австрии, который завершился 31 мая.

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин", Казань), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо", Москва);

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Юрий Жирков ("Зенит", Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный);

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив", Москва), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив", Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев ("Зенит", Санкт-Петербург), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Магомед Оздоев ("Зенит", Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин", Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Александр Соболев ("Спартак", Москва).

В окончательный состав вошли 26 футболистов. Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошли защитник Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), защитник Илья Самошников ("Рубин", Казань), вратарь Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург) и полузащитник Арсен Захарян ("Динамо", Москва), уточняет ТАСС.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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