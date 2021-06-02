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Путин поздравил президента Италии с Днем Республики

11:05
  • среда
  • 02 июня 2021

Глава государства отметил давнюю историю российско-итальянских отношений

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму Владимира Путина в адрес президента Италии Серджо Маттареллы по случаю Дня Республики.
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"У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - отметил российский лидер.

Путин также выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие конструктивного диалога между Россией и Италией будет отвечать интересам народов двух стран и всей Европы в полной мере.

2 июня в Италии отмечают День Республики. В 1946 году 55% итальянцев в ходе общенационального референдума отвергли монархию.

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