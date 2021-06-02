Аккредитацию российских вузов сделают бессрочной

Это случится следующей весной

С 1 марта 2022 года аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной, сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

"При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется", - добавила она.

По словам замглавы ведомства, оценивать следует не образовательные программы по соответствующим стандартам, а качество подготовки обучающихся.

При аккредитации предлагается учитывать в том числе уровень профессорско-преподавательского состава вуза, а также - средний балл ЕГЭ поступающих в динамике.

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