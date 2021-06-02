Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

Теперь документ отправится на подпись президенту

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Сенаторы приняли это решение единогласно, отметив, что Москва исчерпала все ресурсы в попытке сохранить соглашение.

Россия запустила процедуру в ответ на аналогичные действия США. По условиям соглашения, государства-участники получали право свободно летать над территориями друг друга и наблюдать за военной деятельностью. Но в ноябре прошлого года Вашингтон вышел из соглашения в одностороннем порядке, попутно обвинив в нарушениях Москву.

В повестке Совета Федерации сегодня и другие резонансные законы, в том числе о запрете членам экстремистских организаций участвовать в выборах, бесплатной газификации и новых экологических стандартах, передает "ТВ Центр".

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