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Россиян защитят от навязанных условий кредита

11:33
  • среда
  • 02 июня 2021

Госдума запретила "галочки" в договорах

Госдума приняла в третьем чтении закон, который предотвращает заключение кредитных договоров на навязанных банком условиях.
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Теперь кредиторы не смогут ставить "галочки" в заранее напечатанных документах без ведома заемщика, говорится в тексте документа. Обязательно должна присутствовать собственноручная подпись.

"Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика", - объяснил РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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