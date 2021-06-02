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Разработчики оценили эффективность вакцины "КовиВак"

11:51
  • среда
  • 02 июня 2021

Скоро начнется третья фаза клинических исследований

Как следует из материалов на стенде Министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме, эффективность разработанной в центре имени Чумакова вакцины от коронавируса "КовиВак", по предварительным данным, превышает 80%.
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"Эффективность вакцины - свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена", - приводит выдержку из материалов "Интерфакс".

Прежде разработчики препарата сообщили, что третья фаза клинических исследований "КовиВака" стартует в июне. Продлится она около года.

Днем ранее стало известно, что эта вакцина поступила в медицинские учреждения Москвы. В настоящее время в городе доступно 3 тысячи доз "КовиВака".

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