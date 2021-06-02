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Сенатор Святенко: За счет инвесторов в Москве строится более трети детсадов, школ и ФОКов

11:41
  • среда
  • 02 июня 2021

По обеспеченностью социальной инфраструктурой Москва опережает многие мегаполисы

Инвесторы принимают активное участие в развитии социнфраструктуры в столице. Как рассказала сенатор, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко, за их счет строится до 38% детских садов, школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Святенко подчеркнула, что социальная инфраструктура является безусловным и неотъемлемым компонентом развитого города. Детские, социальные и спортивные объекты должны строиться вместе с жильем. С начала года в районах Москвы было введено в эксплуатацию 13 объектов социальной сферы, напомнила сенатор.

"В районах Бутырский, Люблино, Пресненский, Соколиная гора, Филевский Парк и Южное Бутово, а также поселении Первомайское в "новой" Москве возведены детские сады. Общее число новых мест в дошкольных учреждениях, построенных за счет частного инвестора, достигло 900. В районе Гольяново построен образовательный комплекс: детский сад на 175 мест и школа для 400 учеников. В Крылатском также возведен новый школьный корпус на 300 мест", - рассказала Святенко, добавив, что еще в четырех районах появились новые спортивные объекты.

Сенатор также отметила, что по показателю обеспеченности социальной инфраструктурой в шаговой доступности от дома Москва уже опережает Лондон и Нью-Йорк. 75% московского жилья имеют рядом социальные объекты.

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