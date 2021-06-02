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Еще 2567 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

11:42
  • среда
  • 02 июня 2021

Всего в столице поправились 1067425 человек

После прохождения лечения в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 2567 человек, сообщил в среду оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Всего в столице поправились уже 1067425 пациентов.

"Подтверждено 2842 новых случая заражения, госпитализировали 1065 человек, скончались 60 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там при этом вновь напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.

За минувшие сутки по всей стране выявили 8832 новых случая COVID-19. За все время пандемии в России заболели 5090249 человек.

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