Пропавшего из Басманного суда преступника объявили в розыск

Он сбежал во время перерыва

Россиянин Антон Бережной, обвиняемый по делу гибели мужчины на Курском вокзале, сбежал из Басманного суда перед вынесением вердикта присяжных.

Фигурант дела не явился в зал после перерыва, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Заседание пришлось перенести на 9 июня, а Бережного объявили в розыск.

Мера пресечения обвиняемому не избиралась после того, как присяжные в ходе первого процесса его оправдали.

Бережной обвиняется по двум статьям: убийство и побои. 29 июня 2019 года он напал на двух мужчин перед зданием Курского вокзала. В результате один из пострадавших получил легкое ножевое ранение, а второй получил смертельные травмы.

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