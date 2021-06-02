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Вассерман призвал устранить дефицит востребованных врачей в столичных поликлиниках

12:08
  • среда
  • 02 июня 2021

Амбулаторное звено – ключевое, но пока еще проблемное направление в здравоохранении

Анатолий Вассерман считает необходимым обратить внимание на дефицит врачей востребованных специальностей в поликлиниках в отдельных районах столицы. Об этом он сказал на встрече с общественными советниками районов Восточного административного округа Москвы.

По его мнению, идея создания узкоспециализированных организаций вместо широкопрофильных привела к тому, что жителям районов приходится ездить "непонятно куда".

"После реорганизации столичных поликлиник часть сильно востребованных специалистов исчезла. Но ведь большая часть болезней - комплексная. Поэтому случаев, когда один специалист может справиться с болезнью - все меньше", - сказал Вассерман.

Он отметил, что амбулаторное звено сейчас – ключевое, но пока еще проблемное направление в здравоохранении Москвы. Вассерман призвал максимально оснащать поликлиники современным оборудованием.

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