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Попова: Россия оказалась одной из самых готовых к пандемии стран

12:05
  • среда
  • 02 июня 2021

Новые пандемии - неизбежны, считает глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления в Совете Федерации в среду заявила, что российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире.
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"Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", - цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Вместе с тем Попова заметила, что пандемия выявила в России нехватку кадров в биологической безопасности. Роспотребнадзор планирует внедрять новые подходы к образованию в этой области.

Также глава ведомства сообщила, что на основе генетических технологий российские специалисты разработают инструменты, которые позволят создавать вакцины от новых инфекций за четыре месяца.

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