Попова: Россия оказалась одной из самых готовых к пандемии стран

Новые пандемии - неизбежны, считает глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления в Совете Федерации в среду заявила, что российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире.

"Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", - цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Вместе с тем Попова заметила, что пандемия выявила в России нехватку кадров в биологической безопасности. Роспотребнадзор планирует внедрять новые подходы к образованию в этой области.

Также глава ведомства сообщила, что на основе генетических технологий российские специалисты разработают инструменты, которые позволят создавать вакцины от новых инфекций за четыре месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram