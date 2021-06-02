Диетолог рассказал о природном средстве против рака

Оно растет у каждого в огороде

Регулярное употребление редиса оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие на организм человека.

"Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро", - рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Также редис замедляет процессы старения. Однако злоупотреблять этим продуктом нельзя тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также его нельзя есть на голодный желудок, поскольку горечь и эфир, содержащиеся в этом овоще, раздражают слизистую желудка. В блюда из редиса всегда нужно добавлять какую-нибудь смягчающую заправку.

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