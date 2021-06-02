Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

Данные привел разработчик препарата

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов, выступая в среду в Совете Федерации, рассказал о разработанной в учреждении вакцине от коронавируса "ЭпиВакКорона".

"Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться", - приводит его слова ТАСС.

Прежде в Роспотребнадзоре сообщили, что 95,8% привитых "ЭпиВакКороной" сотрудников ведомства не заразились COVID-19 после контакта с источником инфекции.

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