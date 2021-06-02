Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

Данные привел разработчик препарата
Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов, выступая в среду в Совете Федерации, рассказал о разработанной в учреждении вакцине от коронавируса "ЭпиВакКорона".
"Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться", - приводит его слова ТАСС.
Прежде в Роспотребнадзоре сообщили, что 95,8% привитых "ЭпиВакКороной" сотрудников ведомства не заразились COVID-19 после контакта с источником инфекции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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