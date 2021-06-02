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Кремль обозначил еще одну тему переговоров Путина и Байдена

12:35
  • среда
  • 02 июня 2021

Президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в среду, что одной из тем переговоров Владимира Путина с Джо Байденом 16 июня станет киберпреступность.
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"Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Вместе с тем Песков заметил, что пока рано говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в киберсфере.

Как уточнил пресс-секретарь, по итогам саммита вряд ли будет принят совместный документ.

Ранее было подтверждено, что Путин и Байден намерены обсудить стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом и региональные конфликты.

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