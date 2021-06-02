В УЕФА прокомментировали решение Дании по болельщикам из России

Власти страны запретили въезд 2,5 тысячи россиянам

Дания не будет делать никаких исключений для российских болельщиков, которые хотели приехать в страну на матч чемпионата Европы по футболу.

Эту информацию подтвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На игру не смогут попасть порядка 2,5 тысячи россиян.

"По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было", - сообщили в организации.

Ранее власти Дании заявили, что не впустят в страну болельщиков из-за России. Свое решение они объяснили тем, что страна не принимает туристов. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой сделать исключение для россиян.

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