Матвиенко назвала обязательную вакцинацию нарушением закона

В России введение такой меры исключено

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обязательной вакцинации от COVID-19 в России быть не может.

"Потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она при этом уточнила, что задача российских властей - разъяснять людям, что слухи о введении в стране обязательной вакцинации действительности не соответствуют.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя. Граждане, продолжил глава государства, должны сами осознать риски, заложенные в отказе от прививки.

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