В России наступил коронавирусный перелом

Проделана очень большая работа
Ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Об этом заявил замглавы Минздрава России Олег Гриднев.
Российские врачи успешно борются с заболеванием, немаловажную роль сыграла профилактика заболевания с помощью вакцин, передает ТАСС.
"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но возможность его профилактировать", - сказал Гриднев в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ожидается, что в посковидную эпоху сместится фокус от противоинфекционных препаратов к препаратам, основанным на вакцинных технологиях.
"Это будет главным фокусом развития индустрии (фармакологической – прим. ред.) постковидной эпохи", - отметил замглавы Минздрава.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. На данный момент зарегистрированы четыре препарата от COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram