В России наступил коронавирусный перелом

Проделана очень большая работа

Ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Об этом заявил замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

Российские врачи успешно борются с заболеванием, немаловажную роль сыграла профилактика заболевания с помощью вакцин, передает ТАСС.

"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но возможность его профилактировать", - сказал Гриднев в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ожидается, что в посковидную эпоху сместится фокус от противоинфекционных препаратов к препаратам, основанным на вакцинных технологиях.

"Это будет главным фокусом развития индустрии (фармакологической – прим. ред.) постковидной эпохи", - отметил замглавы Минздрава.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. На данный момент зарегистрированы четыре препарата от COVID-19.

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