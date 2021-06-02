ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России наступил коронавирусный перелом

13:12
  • среда
  • 02 июня 2021

Проделана очень большая работа

Ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Об этом заявил замглавы Минздрава России Олег Гриднев.
Коронавирус в России выявили еще у 8832 человек

Российские врачи успешно борются с заболеванием, немаловажную роль сыграла профилактика заболевания с помощью вакцин, передает ТАСС.

"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но возможность его профилактировать", - сказал Гриднев в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ожидается, что в посковидную эпоху сместится фокус от противоинфекционных препаратов к препаратам, основанным на вакцинных технологиях.

"Это будет главным фокусом развития индустрии (фармакологической – прим. ред.) постковидной эпохи", - отметил замглавы Минздрава.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. На данный момент зарегистрированы четыре препарата от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.