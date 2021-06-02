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У певца Витаса родилась дочь

12:59
  • среда
  • 02 июня 2021

Артист стал отцом в третий раз

Певец Витас стал отцом в третий раз. В своем личном блоге в соцсети Instagram артист опубликовал первое видео с дочерью Алисой.

"Знакомьтесь, Алиса. 18.05.2021", - подписал кадры с дочерью 42-летний музыкант.

Кроме Алисы, у Витаса и его жены Светланы растет старшая дочь, 12-летняя Алла, и шестилетний сын Максим.

Подписчики и друзья, в том числе знаменитости, поздравляют Витаса с пополнением. "Ты теперь многодетный папа и имеешь право на льготы. Коммуналка, парковки", - написал комментарий адвокат Сергей Жорин.

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