На Украине захотели легализовать марихуану

Инициативу уже рассматривают в Раде

В Верховную раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Проект закона появился на сайте парламента в среду, 2 июня, тем не менее, с полным текстом документа пока ознакомиться нельзя. Авторами инициативы выступили более 60 депутатов, как и провластных, так и оппозиционных.

Ожидается, что после принятия закона в стране будет налажена система контроля за оборотом каннабиса. Все препараты будут внесены в электронный реестр и отпускаться исключительно по электронному рецепту врача.

"Что изменится после принятия законопроекта? Украинские пациенты, наконец, получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике", - написала в своем Facebook депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, приняв законопроект, Украина присоединится к 56 странам, которые используют марихуану в медицинских целях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram