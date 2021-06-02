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В Оманском заливе затонул крупнейший корабль ВМС Ирана

13:29
  • среда
  • 02 июня 2021

Пожар на борту не могли потушить 20 часов

Как сообщило в среду агентство "Тасним", в Оманском заливе затонуло вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк".

Случилось это недалеко от порта города Харк. Прежде на борту произошел пожар, огонь пытались потушить в течение 20 часов.

Попытки оказались безуспешными, судно пошло ко дну. Экипаж эвакуировали на сушу, пострадавших нет.

Судно "Харк" было построено в Великобритании. Иранскими военными оно использовалось в течение более 40 лет. Корабль считался самым большим по тоннажу в Военно-морских силах Ирана.

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