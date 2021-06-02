В Оманском заливе затонул крупнейший корабль ВМС Ирана

Пожар на борту не могли потушить 20 часов
Как сообщило в среду агентство "Тасним", в Оманском заливе затонуло вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк".
Случилось это недалеко от порта города Харк. Прежде на борту произошел пожар, огонь пытались потушить в течение 20 часов.
Попытки оказались безуспешными, судно пошло ко дну. Экипаж эвакуировали на сушу, пострадавших нет.
Судно "Харк" было построено в Великобритании. Иранскими военными оно использовалось в течение более 40 лет. Корабль считался самым большим по тоннажу в Военно-морских силах Ирана.
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Video of Iran’s largest ship that sank near the port of Jask close to the Strait of Hormuz after catching fire. Iranian news agencies say efforts failed to save the ship Kharg pic.twitter.com/hF86Gtqc7H— Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) June 2, 2021
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