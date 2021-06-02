Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов

Ночью там будет ниже нуля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что сразу в нескольких областях России в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки.

"В Приволжском федеральном округе, на севере по крайней мере, заморозки в ближайшие две ночи прогнозируются в Кировской области, соседних областях Поволжья", - приводит слова синоптика ТАСС.

Он добавил, что в Свердловской области будет до минус 2 градусов, на юге Тюменской области - до минус 5.

Кроме того, похолодание ожидается в Омской и Томской областях.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в некоторых российских регионах в июне ожидаются погодные аномалии. Так, теплее обычного будет в Республике Коми и в Архангельской области - днем от 17 до 24 градусов выше нуля, ночью - от 8 до 15 градусов.

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