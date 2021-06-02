Минобороны: НАТО доставит на Украину оружие под прикрытием учений

Российские военные будут отслеживать ход Sea Breeze

НАТО собирается доставить на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Манёвры начнутся 28 июня и продлятся почти две недели. Участие в учениях примут около 4 тысяч человек, в том числе военные США, Канады, Великобритании, Турции и стран Балтии.

По словам Конашенкова, в дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение направят украинским войскам и националистическим формированиям, которые базируются недалеко от линии разграничения с Донецком и Луганском.

"Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков.

Вопросы также вызывают истинные границы района, где будут проходить учения.

"Спланировано применение морского десанта для совместных действий Сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины. Конкретно - на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях. Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря", - заявил официальный представитель Минобороны.

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