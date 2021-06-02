ПМЭФ накрыл "холодный туман": какие меры защиты от COVID-19 введены на форуме

Каждый участник сдал ПЦР-тест

Экономика новой реальности, инвестиции, лекарственная безопасность и развитие передовых технологий - главные темы Петербургского международного экономического форума. Сегодня он начал работу. Это первое в мире мероприятие такого масштаба с начала пандемии. Участие в дискуссиях примут тысячи экспертов, политиков и бизнесменов из десятков стран. Как ожидается, в пятницу на пленарном заседании форума выступит Владимир Путин.

Большой, красивый, а еще один из самых дорогих – куда же без этой категории на экономическом форуме - павильонов. Катар в этом году - главный гость ПМЭФ. Делегация ближневосточной страны составляет почти две сотни человек.

"По результатам 2020 года товарооборот между нами странами вырос на 22% и составил чуть более 100 миллионов долларов. Будем всемерно развивать эту позитивную тенденцию с целью выхода на уровень, который соответствовал бы высокому потенциалу", - заявил зампред правительства России Юрий Борисов.

Судя по уровню гостеприимства, делегатам тут же предложили традиционный черный кофе и финики - настрой у наших ближневосточных партнёров серьезный. Нефтедобыча, торговля и предстоящий чемпионат мира по футболу, который Доха должна принять в следующем году. Соревнования, проведенные Россией в 2018, ФИФА, напомню, признала лучшими за всю историю турнира.

"Когда чемпионат мира перешёл к нам, мы обратились к опыту Москвы по проведению турнира. Конечно, масштабы нашего сотрудничества грандиозные: и до соревнований, и в дальнейшем. Я думаю, что этот форум поможет нам укрепить отношения с огромным количеством российских компаний", - сказал представитель делегации Катара Юсуф Абдулрахман Ал-Салехи.

С этой же целью в Санкт-Петербург приехали почти две сотни американских компаний - это самая крупная делегация. Посольство США в Москве, впрочем, тут же заявило - официально страна на форуме не представлена, дипломаты лишь сопровождают американских предпринимателей. Которые, очевидно, оказались куда дальновиднее политиков. Иностранных гостей на форуме - почти 2 тысячи из 68 стран мира. 150 дискуссий, сессий, деловых завтраков и других мероприятий. Программа расписана, буквально, по минутам. Традиционно стартовый день форума посвящен поддержке малого и среднего предпринимательства. Редко, когда на одной площадке встретишь популярного тиктокера с миллионом подписчиков и первого заместителя министра промышленности. Первый рассуждает об IT-технологиях, а вот второй - о том, как поддержать российских экспортёров.

"Экспортировать должно быть легко и удобно. Во-вторых это изменения качества экспорта. Он должен быть структурно более устойчивым... Новые игроки, новые ниши, скрытые рынки. Научиться быть конкурентоспособными в новых нишах - это результат", - сообщил Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли.

Форум для многих вообще стал уникальной возможностью наконец-то встретиться и поговорить. Тот же Давос из-за коронавируса сначала перенесли в Сингапур, а затем и вовсе отменили. ПМЭФ, по оценке властей Северной столицы, стал самым крупным очным мероприятием с начала пандемии. Провести его позволила эпидобстановка и, конечно, жесткое соблюдение санитарных мер.

Весь персонал, делегаты и журналисты либо вакцинированы, либо имеют справки о наличии антител. Каждый перед началом форума сдал ПЦР-тест. Только в случае отрицательного результата доступ на площадку разрешен. На входе - обязательное измерение температуры. Воздух в здании "Экспофорума" обеззараживают с помощью специальных фильтров. Наконец, для дезинфекции используют "холодный туман" - особую технологию, разработанную в Санкт-Петербурге.

Инновации, кстати, станут одной из ключевых тем форума. Без них невозможно реализовать цели национального развития страны. О них, а еще о повышении инвестиционной привлекательности российской экономики президент будет говорить на пленарном заседании форума. Помимо Владимира Путина, участие в нем в режиме видеоконференции примут канцлер Австрии и Эмир Катара. Деловой программой форум, конечно, не ограничивается. Есть еще и культурная составляющая. Девиз форума в этом году простой и понятный – "Снова вместе!"

Матвей Шестаков, Александр Терентьев, Илья Привалов, Роман Борискин, "ТВ Центр", Санкт - Петербург.

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