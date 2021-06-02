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Путин обсудил с членами правительства организацию детского отдыха

14:41
  • среда
  • 02 июня 2021

Президент в среду проводит совещание с кабмином о реализации социальной части послания

Реализацию социальных программ, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию, в среду обсуждает Владимир Путин с членами правительства. Совещание проходит в режиме видеоконференции.

Первой темой встречи стала организация детского отдыха. Доклад об этом представит министр просвещения Сергей Кравцов. А зампред правительства Дмитрий Чернышенко подвел первые итоги программы туристического кэшбэка.

"В прошлом году, к сожалению, из-за пандемии в 26 регионах нам не удалось начать и провести такую кампанию, а здесь уже в конце мая первая смена началась в значительном количестве регионов России", - заявил Путин.

"По вашему поручению проработан механизм компенсаций части расходов тем гражданам, которые приобрели путевки в детские лагеря до запуска программы 25 мая. Приём заявок начинается на портале госуслуг с 15 июня и будет продолжаться до 20 октября. Выплаты будут осуществляться через карту "Мир" после подтверждения факта оказания такой услуги", - сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства.

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