Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Митине

Также мэр осмотрел готовящийся к открытию Центр биатлона

В столичный район Митино пришла реновация. Там заселяют два первых дома. Всего в районе жилищные условия улучшат две с половиной тысячи жителей. С первыми новосёлами сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

Коллекцию рыб готовят к переезду в последнюю очередь, украшение кабинета особенно дорого хозяевам. В остальных комнатах сборы и упаковка идут полным ходом.

Для Людмилы Анатольевны и Сергея Ивановича это приятные хлопоты. Хотя пятиэтажка на Парковой улице, в которой они живут уже 38 лет с момента основания дома, конечно, стала как родная. При этом трубы в доме прогнили – случались аварии. Да и кухня, прихожая, ванная по современным строительным стандартам – тесные. Вместо старой "трешки" семья Рыбасов по программе реновации получает в соседнем доме 3-комнатную квартиру. Общий метраж – на 15 метров больше.

"Квартира устраивает. По площади и кухня, и прихожая, и комната - большие. И качество отделки более-менее удовлетворительное. У нас было одно замечание, мы его устранили. Подписали акта-приема передачи", - говорит они.

Это даже не переезд, а переход. От старого дома до нового в буквальном смысле рукой подать. 24-этажное монолитное здание возвели по индивидуальному проекту. Фасад отделан навесными панелями из тёмно-коричневого и белого керамогранита. В новостройке 301 квартира. В числе первых ключи получила семья пенсионеров Виктора и Ларисы Волковых, их внуки в новых апартаментах уже освоились.

Как и другие дома, возводимые по программе реновации, новостройка на Парковой улице оснащена "умными" приборами учёта водо- и теплоснабжения, электричества. Данные со счетчиков передаются автоматически. Это значительно снижает затраты на эксплуатацию дома и позволяет экономить на коммунальных платежах. На нежилом первом этаже – помещения под офисы и магазины, на цокольном – подземный паркинг на 128 машиномест. Поздравить новоселов сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Высокого уровня дома. Начиная с отделки. На уровне сделаны подъезды и лифты, первый этаж сделан под услуги, торговлю. Чтобы все было рядом с домом. Балконы остекленные все. Дома были некачественные, а будут качественные и долговечные. Так что поздравляю", - сказал он.

В новостройку въезжают более 750 жителей из соседних четырех домов. В поселке Новобратцевский обновляется не только жилое пространство, но социальная среда. Здесь планируют возвести общеобразовательную школу на 500 учеников с детским садом на 100, а также поликлинику.

"Через несколько месяцев в Митино мы планируем открыть новый спортивный объект - Центр биатлона, предназначенный для тренировок будущих спортсменов и любительских занятий спортом", - сказал мэр.

Всего в программу реновации включены 5175 домов – это около 350 тысяч квартир, в которых проживает около миллиона человек. В течение этого года отметить новоселье должны 30 тысяч москвичей.

Егор Киселёв, Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, Дмитрий Соколов, "ТВ Центр".

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