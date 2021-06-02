ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Услуга консульской легализации в центрах "Мои документы" оказалась востребованной

15:15
  • среда
  • 02 июня 2021

Ей воспользовались более 4 тысяч человек

Консульская легализация документов - такой услугой в столичных центрах "Мои документы" воспользовались более 4 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Оказывать её начали с начала года в шести флагманах и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Раньше это можно было сделать только в МИД. За короткое время услуга стала востребованной. В первую очередь из-за удобства. Её оказание занимает максимум пять дней. Обратиться могут как иностранные граждане, так и россияне. Москвич, представившийся Иваном Ивановым, планирует учиться на юриста-международника за границей, поэтому ему понадобилась легализация документов об образовании.

"Эту услугу передали в МФЦ, поэтому я сюда пришел. Соответственно после этого нужно обращаться в консульство той страны, куда необходимо будет вывозить документы. Они уже завершают эту процедуру, и документы считаются уже полностью легализованными. Сотрудники действуют профессионально, грамотно, поэтому никаких вопросов, нареканий нет. Все было сделано четко и быстро. Поэтому спасибо за это огромное", - сказал посетитель центра "Мои документы" в ЦАО Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.