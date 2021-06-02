Услуга консульской легализации в центрах "Мои документы" оказалась востребованной

Ей воспользовались более 4 тысяч человек

Консульская легализация документов - такой услугой в столичных центрах "Мои документы" воспользовались более 4 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Оказывать её начали с начала года в шести флагманах и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Раньше это можно было сделать только в МИД. За короткое время услуга стала востребованной. В первую очередь из-за удобства. Её оказание занимает максимум пять дней. Обратиться могут как иностранные граждане, так и россияне. Москвич, представившийся Иваном Ивановым, планирует учиться на юриста-международника за границей, поэтому ему понадобилась легализация документов об образовании.

"Эту услугу передали в МФЦ, поэтому я сюда пришел. Соответственно после этого нужно обращаться в консульство той страны, куда необходимо будет вывозить документы. Они уже завершают эту процедуру, и документы считаются уже полностью легализованными. Сотрудники действуют профессионально, грамотно, поэтому никаких вопросов, нареканий нет. Все было сделано четко и быстро. Поэтому спасибо за это огромное", - сказал посетитель центра "Мои документы" в ЦАО Москвы.

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