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В Москве задержали банду обманывавших пенсионеров мошенников

15:25
  • среда
  • 02 июня 2021

Преступники предлагали жертвам получить компенсацию за биодобавки

Московская полиция выследила группу мошенников, которая обманывала пенсионеров. Они звонили пожилым жителям и предлагали получить компенсацию за некачественные биодобавки. Вот только просто так деньги вернуть не обещали, а требовали оплатить страховку.

Чтобы задержать мошенников, сотрудникам СОБРа пришлось штурмовать дом, в котором они скрывались. В квартиру силовики вошли через балкон. Здесь хранились все улики преступной схемы: пачки наличных денег, списки телефонов. Мошенники звонили исключительно пенсионерам. Представлялись сотрудниками различных ведомств со словами: "Любовь Николаевна, вам необходимо получить компенсацию. Все уже давно получили. А вы у нас нет. Надо вам заплатить трансакцию".

Пожилым людям злоумышленники обещали компенсации за ранее приобретенные якобы некачественные биологические добавки. Кто из пенсионеров не покупает их в аптеке? Расчет был именно на это. Для получения выплат за покупки БАДов "жертвам" предлагали перевести на определенные счета некий страховой платеж.

"Сначала сказала: 10 тысяч. А потом проходит какое-то время и говорит: надо еще доплатить. Что надо куратору еще перечислить деньги. Все-таки он тоже трудится. А потом начала: надо 20 тысяч, надо то, надо сё, а последний раз: надо вам 55800... Я села никакая", - рассказывает пострадавшая.

Пенсионеры удивлялись, но верили. Установлено уже пятеро  пострадавших от этой схемы. Им от 66 до 82 лет.

"Введённые в заблуждение граждане, следуя указаниям аферистов, переводили деньги на подконтрольные им банковские счета. Спустя  время пенсионеры понимали, что стали жертвой обмана и обращались в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые - 2 женщины и мужчина - были задержаны на территории столицы", - сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк.

В ходе обысков по их местам жительства обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Подозреваемые арестованы и ожидают суда за решеткой.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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