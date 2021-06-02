В Домодедове приезжие украли силовой кабель на миллион

Без света остался километровый участок ЦКАД

В подмосковном Домодедове под стражей оказались приезжие, похитивших электрокабель с недавно построенной автотрассы.

Мошенников прельстил металл, входящий в состав высоковольтной линии. Они срезали самодельными болторезами с опор моста провода и сдали их в пункт приема. При этом большой участок магистрали остался без освещения.

Нашли злоумышленников по горячим следам. Заведено уголовное дело. Материальный ущерб уже превысил миллион рублей, но и эта цифра не окончательна. Подозреваемые могут быть причастны еще к пяти аналогичным преступлениям. Вот только никто из задержанных свою вину пока не признал.

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