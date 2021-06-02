ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Домодедове приезжие украли силовой кабель на миллион

15:11
  • среда
  • 02 июня 2021

Без света остался километровый участок ЦКАД

В подмосковном Домодедове под стражей оказались приезжие, похитивших электрокабель с недавно построенной автотрассы.

Мошенников прельстил металл, входящий в состав высоковольтной линии. Они срезали самодельными болторезами с опор моста провода и сдали их в пункт приема. При этом большой участок магистрали остался без освещения.

Нашли злоумышленников по горячим следам. Заведено уголовное дело. Материальный ущерб уже превысил миллион рублей, но и эта цифра не окончательна. Подозреваемые могут быть причастны еще к пяти аналогичным преступлениям. Вот только никто из задержанных свою вину пока не признал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Полиция
Полиция
Кабель
Кабель
Кабель
Кабель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.