Тысячи волонтеров отказались работать на Олимпиаде в Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа

Генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто сообщил, что от работы на летних Олимпийских и Паралимпийских играх отказались по меньшей мере 10 тысяч волонтеров.

"Я считаю, что одной из причин их отказа стало беспокойство по поводу нового коронавируса", - приводит слова Муто агентство Киодо.

Он добавил, что сейчас число волонтеров составляет порядка 70 тысяч. На проведение соревнований это существенного влияния не окажет.

Ранее стало известно, что на летние Игры не пустят зрителей из-за рубежа, чтобы не допустить распространения COVID-19. Состязания пройдут с 23 июля по 8 августа.

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