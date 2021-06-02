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Вход разрешен: в Москве появилась карта дог-френдли мест

15:22
  • среда
  • 02 июня 2021

В таких кафе, магазинах и даже музеях рады гостям с питомцами

В Москве появилась карта с дог-френдли местами. На ней указаны заведения столицы, где псам действительно рады. Это сотни кафе, баров, ресторанов, гостиниц! Правда, в столице ещё есть места, куда с домашним питомцем не пускают, даже если он в наморднике и на поводке. А закон ведь - на стороне посетителя. Как доказать свою правоту? И стоит ли?

Так охрана сетевого гипермаркета в Медведкове реагирует на якобы злостного нарушителя правил магазина. Он вошёл в магазин с небольшой собакой. Хантера в районе знают , как спокойного и хорошего мальчика.

- Я возмущена тем, что не пустили. Как можно маленькую собаку на улице оставить? Кого вообще трогает воспитанная собака?

- А Хантер воспитанный?

- Хантер более чем воспитанный! Я знаю Хантера и завидую хозяину, что такая воспитанная собака у него!

В магазине есть правила посещения, а еще - и это важно - существует  закон, в котором  прямого запрета на посещение общественных мест с животными нет.

"У нас в Москве имеются временные правила, касающиеся собак и кошек. Согласно данным правилам, любой гражданин, который является владельцем животного, то есть собаки, имеет право посещать данные точки, если есть намордник и короткий поводок", - сообщил адвокат Георгий Разумовский.

И то, и другое у Хантера было в наличии. Собака – лучший друг человека, а друзей не оставляют. Ни в транспорте, ни в магазине, ни в кафе. Да и как его бросишь? Он же такой милый. Таких людей называют дог-френдли. Они создали платформу, где собраны заведения, которые собакам рады: отели, бары, рестораны, даже музеи.

"Я не говорю о Третьяковской галерее. Мне бы очень хотелось, чтобы было больше современных музеев, современного искусства, выставок дог-френдли", - сказала Сабина Джавадова, автор проекта Dog-friendly map.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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