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В Москве заработал корпоративный университет Московского транспорта

15:16
  • среда
  • 02 июня 2021

Там водителей и машинистов научат и переучат

В Москве отрыли университет для работников транспорта. Водители электробусов и машинисты метро будут осваивать профессию и повышать квалификацию по новой программе, на современных тренажёрах и без риска для себя и пассажиров.

Включив сигнал поворота лишь в последний момент, легковушка резко перестраивается на перекрестке прямо перед автобусом. Работая водителем автобуса почти 12 лет, Владимир Дерюгин видел и не такое. Подрезания, столкновения с другими транспортными средствами, экстренные торможения и другие внештатные ситуации - он и его коллеги из северо-восточного филиала Мосгортранса всё это регулярно отрабатывают при переаттестации в интерактивных учебных кабинах с эффектом полного погружения.

Размышлять о нюансах ПДД без риска для себя и пассажиров водители общественного транспорта теперь могут  на базе современного Корпоративного университета транспортного комплекса столицы. Там же все желающие устроиться на работу в транспортной отрасли Москвы смогут пройти обучение с нуля.

"Было принято решение на основе двух флагманов транспортного комплекса - самых крупных работодателей - это ГУП "Мосгортранс" и ГУП "Московский метрополитен" - создать единое учебное заведение", - сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Занятия в корпоративном университете сейчас проходят на двух площадках. В здании по улице Криворожской обучают сотрудников, связанных в основном с наземным транспортом. Во втором учебном центре, что на Варшавском шоссе, - работников метрополитена.

По самой сложной и самой престижной для столичной подземки специальности машиниста электропоезда кандидатов с хорошим уровнем технической подготовки в университете готовят шесть с половиной месяцев, ещё три месяца после всех экзаменов они стажируются. Программа для женщин ничем не отличается от мужской.

"В прошлом году в нашем учебно-производственном центре было организовано обучение первой группы женщин. Мы выпустили 17 девушек, и сейчас они работают в электродепо "Фили". Сейчас у нас идет набор в группы машинистов электропоезда, и мы принимаем в них всех, независимо от пола", - говорит начальник Корпоративного университета транспортного комплекса Екатерина Сухова.

После вступительных испытаний обучение бесплатное для всех

Татьяна Сидорова, Валерия Дзгоева, Валерий Белинский. "ТВ Центр".

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